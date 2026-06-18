¿Dónde están? El caso de los 400 menores haitianos que encendió las alarmas de posible tráfico de personas
Una denuncia del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) encendió las alarmas de un eventual ingreso irregular de menores haitianos a Chile. Conocido esto, la Contraloría General de la República realizó un preinforme reservado en el cual admitió la gravedad de la situación.
Y es que habrían sido cerca de 400 niños y adolescentes que, en medio de procesos que tenían como fin la reunificación familiar, entraron al país con una importante carencia en controles migratorios y documentación necesaria.
Precisamente, uno de los antecedentes tiene que ver con la relación entre los adultos y los menores de edad, puesto que no habría sido verificada por las autoridades competentes, ni tampoco se supo el destino de ellos.
Frente a este eventual tráfico de menores de origen haitiano, el gobierno buscará crear una fuerza de tarea interministerial y cruzar bases de datos sectoriales, para así recabar la información dispersa en las distintas reparticiones públicas y consolidar un único expediente para la investigación penal.
Mientras que UNICEF solicitó a las instituciones estatales aclarar con la máxima celeridad la situación y el paradero de estos niños, niñas y adolescentes.
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