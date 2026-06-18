¿Dónde están? El caso de los 400 menores haitianos que encendió las alarmas de posible tráfico de personas

18 jun. 2026 - 10:51 hrs.

Una denuncia del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) encendió las alarmas de un eventual ingreso irregular de menores haitianos a Chile. Conocido esto, la Contraloría General de la República realizó un preinforme reservado en el cual admitió la gravedad de la situación.

Y es que habrían sido cerca de 400 niños y adolescentes que, en medio de procesos que tenían como fin la reunificación familiar, entraron al país con una importante carencia en controles migratorios y documentación necesaria.

Precisamente, uno de los antecedentes tiene que ver con la relación entre los adultos y los menores de edad, puesto que no habría sido verificada por las autoridades competentes, ni tampoco se supo el destino de ellos.

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Frente a este eventual tráfico de menores de origen haitiano, el gobierno buscará crear una fuerza de tarea interministerial y cruzar bases de datos sectoriales, para así recabar la información dispersa en las distintas reparticiones públicas y consolidar un único expediente para la investigación penal.

Mientras que UNICEF solicitó a las instituciones estatales aclarar con la máxima celeridad la situación y el paradero de estos niños, niñas y adolescentes.

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