Distribuidoras responden a denuncias por alza en precio del gas tras entrega de cupón de descuento

19 jun. 2026 - 10:45 hrs.

En Mucho Gusto, se dio a conocer la respuesta de las distribuidoras de gas licuado frente a las denuncias de una eventual especulación de precios luego de la entrada en vigencia del cupón entregado por el Gobierno.

La situación fue denunciada ampliamente en redes sociales, incluso con registros que dejan ver la diferencia entre adquirir un cilindro de 15 kilos sin el beneficio estatal y con esto, cuyo precio incrementa en $3.000.

Mientras analizaban el caso en el matinal, José Antonio Neme comentó que, según lo publicado en otros medios, "las distribuidoras estarían intentando quedarse con el margen del subsidio, lo que ha obligado a las marcas más grandes, como Gasco y Abastible, a salir a ordenar de alguna u otra manera las redes locales".

Mega

Minutos más tarde, explicó que las distribuidoras comentan que el Estado no descongela los fondos del beneficio en un corto plazo, por lo que quedan sin flujo de caja.

En otras palabras, José Antonio detalló que el Estado se demora para pagarles el cupón, entonces se quedan sin flujo de caja y, por ende, suben un poco el precio para tener algún retorno rápido.

Todo sobre Mucho gusto