Denuncian venta de cupones de gas licuado y especulación de precios tras inicio de beneficio estatal

19 jun. 2026 - 09:40 hrs.

A días de que comenzara la entrega y activación del cupón del gas, correspondiente al plan de Gobierno "Chile Sale Adelante", surgen denuncias por la venta del beneficio y el incremento en el valor de cilindros.

A través de la plataforma de Facebook, algunos usuarios ofrecen el cupón por montos inferiores al aporte estatal, rondando entre los 10 mil y 20 mil pesos en efectivo.

Venta de cupones

Desde el Ejecutivo rechazaron esta práctica informal, advirtiendo que podrían estar vendiendo códigos vencidos o ya utilizados. Además, informaron que quienes comercialicen el cupón podrían sufrir el retiro inmediato del beneficio y/o el bloqueo de la Cuenta RUT.

Mega

Sin embargo, esta no es la única irregularidad que surgió con la entrega del beneficio estatal. Y es que diversos usuarios en redes sociales han acusado un alza repentina en el valor comercial del cilindro de 15 kilos.

En Mucho Gusto se exhibió un video donde un cliente va hasta un distribuidor de gas licuado, donde el valor normal del cilindro era de $24.000 y este aumentaba a $27.000 en caso de utilizar el cupón.

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