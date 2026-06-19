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Denuncian venta de cupones de gas licuado y especulación de precios tras inicio de beneficio estatal

  • Por Sebastián Paillafil

A días de que comenzara la entrega y activación del cupón del gas, correspondiente al plan de Gobierno "Chile Sale Adelante", surgen denuncias por la venta del beneficio y el incremento en el valor de cilindros.

A través de la plataforma de Facebook, algunos usuarios ofrecen el cupón por montos inferiores al aporte estatal, rondando entre los 10 mil y 20 mil pesos en efectivo.

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Venta de cupones

Desde el Ejecutivo rechazaron esta práctica informal, advirtiendo que podrían estar vendiendo códigos vencidos o ya utilizados. Además, informaron que quienes comercialicen el cupón podrían sufrir el retiro inmediato del beneficio y/o el bloqueo de la Cuenta RUT.

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Sin embargo, esta no es la única irregularidad que surgió con la entrega del beneficio estatal. Y es que diversos usuarios en redes sociales han acusado un alza repentina en el valor comercial del cilindro de 15 kilos.

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En Mucho Gusto se exhibió un video donde un cliente va hasta un distribuidor de gas licuado, donde el valor normal del cilindro era de $24.000 y este aumentaba a $27.000 en caso de utilizar el cupón.

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