"Lo mejor de este canal": Neme dedica tiernas palabras a Katherine Ibáñez tras su regreso a Mucho Gusto

22 jun. 2026 - 10:45 hrs.

Tiernas palabras le dedicó José Antonio Neme a la querida periodista Katherine Ibáñez, quien se reincorporó en gloria y majestad a Mucho Gusto.

Recordemos que la comunicadora dejó en abril pasado el puesto de editora del matinal de Mega, para asumir nuevos desafíos en el canal.

Pero como dice el refrán "uno siempre vuelve donde fue feliz", Ibáñez lo hizo canon.

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Neme no oculta su felicidad

Fue así que, cuando terminaba su despacho desde Macúl, Neme decidió expresar un par de palabras que sorprendieron a la profesional. "Perdón, perdón, voy a hacer una desclasificación acá, a lo mejor algo incómoda, pero lo tengo que decir; me encanta que Kathy esté de vuelta".

Acto seguido, el conductor se deshizo en elogios hacia su compañero, a quien describió como "lo mejor de este canal, la mejor periodista, la mejor editora, la mejor movilera".

Ya en el cierre, y haciendo uso de su humor tan característico, agregó: "Yo nunca estuve de acuerdo con que se fuera de este equipo. Por eso que yo le dije, cuando ella se iba a ir, la que se va sin que la echen, vuelve sin que la llamen".

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