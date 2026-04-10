"Un cariño incalculable": Querida integrante de Mucho Gusto se despide en vivo para asumir nuevos desafíos

10 abr. 2026 - 13:35 hrs.

Durante la jornada de este viernes, un emotivo momento se vivió en Mucho Gusto tras la inesperada despedida en vivo de una querida integrante del matinal.

Todo sucedió cuando el programa estaba por finalizar, momento en que los conductores José Antonio Neme y Marianne Schmidt invitaron a mostrar el switch.

El emotivo adiós de una querida integrante de Mucho Gusto

Así anunciaron la salida de Katherine Ibáñez, destacada editora de Mucho Gusto que emprende nuevos desafíos profesionales en Mega.

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"No tenemos dudas de que te va a ir increíble, porque eres una tremenda periodista de un olfato agudísimo, como pocas veces hemos visto en televisión. Tienes una trayectoria, además, larga y muy contundente que te avala, pero tienes también sensibilidad de mamá, de mujer, y eso es una garantía de éxito", expresó Neme a su compañera de labores.

Mientras que una emocionada Kathy mencionó, entre lágrimas: "El Mucho Gusto para mí es súper importante. Llegué en medio de la pandemia y ha habido muchos cambios en mi vida en todo ese intertanto".

"Tengo un cariño incalculable por todos los que están, fueron muy relevantes en una etapa difícil de mi vida y siempre me han apañado. La verdad es que me voy con mucha calma, y lo único que quiero es que el Mucho Gusto siga triunfando", sentenció.

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