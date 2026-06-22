Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Suspenso, acción y secretos: Protagonistas de Sofía en Peligro, revelan detalles de nueva teleserie vertical

  • Por Sebastián Paillafil

Desde este lunes 22 de junio está disponible en Mega Go, Sofía en Peligro, la nueva teleserie vertical de MegaShorts.

Dos de sus protagonistas, Jorge Arecheta y Moisés Angulo, hablaron de la trama que combina suspenso, acción y secretos.

Lo más visto de Mucho Gusto

Angulo, quien es el encargado de dar vida a uno de los principales antagonistas, indicó que todo parte con un crimen, el cual revela un entramado de corrupción y un sinfín de otras situaciones.

Mega

Por su parte, Arecheta manifestó que Sofía en Peligro "es de esas historias donde la gente sabe más que los protagonistas".

Ir a la siguiente nota

Así que no lo olvides, ya disponible en Mega Go Sofía en Peligro, la nueva teleserie vertical de Mega.

Todo sobre MegaShorts

Leer más de

Minuto a minuto