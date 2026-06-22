Suspenso, acción y secretos: Protagonistas de Sofía en Peligro, revelan detalles de nueva teleserie vertical

22 jun. 2026 - 13:50 hrs.

Desde este lunes 22 de junio está disponible en Mega Go, Sofía en Peligro, la nueva teleserie vertical de MegaShorts.

Dos de sus protagonistas, Jorge Arecheta y Moisés Angulo, hablaron de la trama que combina suspenso, acción y secretos.

Angulo, quien es el encargado de dar vida a uno de los principales antagonistas, indicó que todo parte con un crimen, el cual revela un entramado de corrupción y un sinfín de otras situaciones.

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Por su parte, Arecheta manifestó que Sofía en Peligro "es de esas historias donde la gente sabe más que los protagonistas".

Así que no lo olvides, ya disponible en Mega Go Sofía en Peligro, la nueva teleserie vertical de Mega.

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