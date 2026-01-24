"Yo descansaba mucho en él": Daniela Aránguiz hizo sincero mea culpa tras firmar divorcio con Jorge Valdivia
En el segundo capítulo de Only Friends, Daniela Aránguiz se refirió a su separación con Jorge Valdivia, con quien estuvo casada durante 20 años.
En primera instancia, la comunicadora se refirió a la firma del divorcio que ocurrió hace unos pocos días: "Fue un momento de paz".
"Yo creo que si hace dos años hubiera ido a firmar, me hubiera destrozado, acostada en una cama, cortinas cerradas, pero ahora fue un trámite, fue ir a firmar algo que hablé mucho con él", agregó.
El consejo de Jorge Valdivia
Tras lo anterior, Daniela Aránguiz reveló el consejo que le dio Jorge Valdivia sobre su futuro: "Ya está bueno que tú administres tus cosas y que yo administre las mías".
Sobre esto, la exchica Mekano hizo un sincero mea culpa: "Yo descansaba mucho en él, él administraba, pagaba las contribuciones, todas las cosas, yo seguía viviendo esa vida de ganar lo mío y poder pasarlo bien, no tener esa preocupación".
Finalmente, Aránguiz se mostró tranquila ante la relación que tiene actualmente con su exmarido: "Cuentas claras conservan la amistad".
