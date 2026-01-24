"Yo descansaba mucho en él": Daniela Aránguiz hizo sincero mea culpa tras firmar divorcio con Jorge Valdivia

24 en. 2026 - 22:20 hrs.

En el segundo capítulo de Only Friends, Daniela Aránguiz se refirió a su separación con Jorge Valdivia, con quien estuvo casada durante 20 años.

En primera instancia, la comunicadora se refirió a la firma del divorcio que ocurrió hace unos pocos días: "Fue un momento de paz".

"Yo creo que si hace dos años hubiera ido a firmar, me hubiera destrozado, acostada en una cama, cortinas cerradas, pero ahora fue un trámite, fue ir a firmar algo que hablé mucho con él", agregó.

Only Friends

El consejo de Jorge Valdivia

Tras lo anterior, Daniela Aránguiz reveló el consejo que le dio Jorge Valdivia sobre su futuro: "Ya está bueno que tú administres tus cosas y que yo administre las mías".

Sobre esto, la exchica Mekano hizo un sincero mea culpa: "Yo descansaba mucho en él, él administraba, pagaba las contribuciones, todas las cosas, yo seguía viviendo esa vida de ganar lo mío y poder pasarlo bien, no tener esa preocupación".

Finalmente, Aránguiz se mostró tranquila ante la relación que tiene actualmente con su exmarido: "Cuentas claras conservan la amistad".

Todo sobre Only Friends