Vasco Moulian se refiere a la muerte del hijo que esperaba con su pareja tras complicada situación policial

25 en. 2026 - 00:35 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Friends, Vasco Moulian se refirió a la triste muerte del hijo que esperaba junto a su pareja, luego de una tensa situación policial.

Todo comenzó cuando el actor contó que pagaba una pensión de alimentos de 8 millones de pesos por sus dos hijas: "Un día dejé de pagar, porque quise poner a prueba a mi ex".

Su decisión trajo consecuencias, pues Carabineros lo buscó por el no pago de la manutención y él prefirió escapar: "Me ponen detención, yo estaba en Zona Latina, me arranco por los techos del canal, en una moto, eran los PDI".

Only Friends

El triste desenlace de la historia de Vasco Moulian

Tras lo anterior y luego de consultarle a un amigo policía, Vasco Moulian fue detenido y pasó la noche en la cárcel: "Por hue..., por imbécil, por inmaduro".

Sin embargo, ahí no terminó todo el lío con la Polícia de Investigaciones: "Llegaron a mi casa, estaba la Coté, dicen 'aquí está, aquí está', mientras yo estaba en un cuartel de la PDI".

Según Vasco, la tensión que vivió la mujer fue tan grande, que tuvo graves problemas con su embarazo: "Torturaron tanto a la Coté, tenía 7 meses de embarazo... Terminó en la muerte de un hijo, perdió la guagua, murió. Yo en la mañana llego y me voy a la clínica, una enfermera le hace la eco, llaman al doctor... por el estrés del tema de los PDI, fue brutal".

Todo sobre Only Friends