"Yo arrugué": Vasco Moulian confesó que le gustaron dos hombres en el pasado
En el nuevo capítulo de Only Friends, Vasco Moulian realizó una confesión que dejó a varios bastante sorprendidos.
José Antonio Neme y sus cuatro invitados estaban conversando sobre la bisexualidad, a raíz de un affair que tuvo Jordi Castell con Luis Miguel.
En esa línea, el animador les preguntó si se sentían identificados con ese término y el actor se aventuró a entregar su opinión: "A mí me han gustado dos hombres".
La historia de Vasco Moulian
Tras lo anterior, Vasco Moulian quiso ahondar más en este tema: "Me gustaba Pablo Núñez y yo he tenido miedo al estar ahí".
En ese momento, José Antonio Neme le preguntó derechamente si es bisexual y él lo negó, para continuar con la historia sobre ese encuentro con un hombre.
"Me gustaban, no di el paso. Un día estábamos en un saco de dormir y me empieza a hacer cariño, se acuesta conmigo y yo arrugué", expresó.
