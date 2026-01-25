"Me pongo a vivir la vida loca": Vasco Moulian revela que gastaba $800 mil diarios cuando fue director de TV

25 en. 2026 - 11:37 hrs.

En el segundo capítulo de la nueva temporada de Only Friends, Vasco Moulian recordó la época cuando fue director de televisión y ganó mucho dinero, para luego perderlo todo.

La conversación inició cuando José Antonio Neme le preguntó al actor si se sentía parte del cierre del área dramática de Canal 13, situación que dio pie para varias confesiones.

"Yo era tan inmaduro, era un poquito cara de ra... no entendía dónde estaba parado. Tenía 30 y tantos años, director de programación de un canal, ejecutivo antes, me creía como si estuviese en La Moneda, era de una estupidez intelectual dramática, me importaba todo una ra...", expresó bastante serio.

Only Friends

El pasado de Vasco Moulian

Daniela Aránguiz consultó si el poder lo había nublado, y él se lo confirmó con hechos: "Yo creo que sí. Me empezó a ir bien, me importaba una ra... lo que ustedes me digan".

Sumado a lo anterior, una situación clave desencadenó la caída del exejecutivo de televisión: "Yo gané mucha plata cuando chico, con mi obra de teatro, daba charlas, fui un hue... con muchas lucas. Después perdí todo, fue muy duro, muy raro, perder harta plata en 4 o 5 años, me separo y me voy a la cresta".

Finalmente, el actor confesó la impactante suma de dinero que gastaba en ese entonces: "Me pongo a vivir la vida loca, tenía un circuito desde las 10 de la mañana, almorzaba con mis amigas cuicas, después me juntaba con mis amigos carreteros, después seguía la noche que ustedes se pueden imaginar, te gastas 7 u 8 gambas diarias".

Todo sobre Only Friends