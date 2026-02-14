"Sola vivo tranquila": Paulina Nin y su independencia tras haberse sentido "asfixiada" en matrimonios pasados

14 feb. 2026 - 23:15 hrs.

En el último capítulo de Only Friends, Paulina Nin abrió su corazón al hablar sobre la libertad que disfruta en su vida actual.

“Yo sola vivo tranquila. Todos los fines de semana salgo a comer, porque me gusta probar restaurantes nuevos... Siempre salgo con amigas y, de repente, me quedo en mi casa y pienso: ‘Qué agradable’”, relató.

La animadora también se refirió a las presiones que solía sentir en sus anteriores relaciones, especialmente en lo que respecta a su rol de esposa. “Ya no tengo que preocuparme por si voy a servirle la comida a alguien. No tengo que estar pendiente de ‘¿quién va a quedar con los animales?’ si me llaman para un evento o un programa”, confesó.

En una conversación más profunda, José Antonio Neme le preguntó si alguna vez se sintió asfixiada en sus anteriores matrimonios y Paulina no dudó en responder.

“Sí, en algún momento sí, no con Canuto (su exesposo). Con Canuto, no”. Y explicó el porqué: “Él tenía esa cosa de aguantarse y me dejó ser, respetó mucho mi espacio. Era otra televisión, otros tiempos. No había redes sociales invadiendo tu vida ni publicando todo”.

Sin embargo, Paulina reconoció que, con otros compañeros, la situación fue diferente. “Los demás sí, los demás sí. Y son un cacho, es como andar con un cabro chico al lado”, dijo, recordando cómo las dinámicas en pareja la hacían sentirse limitada.

