React del capítulo 2 de Only Friends 2026: Daniela Aránguiz, Catalina Pulido, Jordi Castell y Vasco Moulian
Este sábado 24 de enero podrás disfrutar de una nueva entrega de Only Friends, el programa de conversación de Mega que combina preguntas con dinámicas entretenidas.
En este capítulo, serán Daniela Aránguiz, Jordi Castell, Catalina Pulido y Vasco Moulian quienes serán parte del divertido juego conducido por José Antonio Neme.
Para analizar confesiones, historias, comentarios y chismes del programa, el periodista Francisco Retamal será el encargado de liderar la conversación y acompañarte todas las noches de sábado, reaccionando en tiempo real junto al público.
