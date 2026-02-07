Logo Mega

Una íntima conversación: Sigue EN VIVO el react del capítulo 4 de Only Friends con Francisco Retamal

  • Por Matías Rivera

Este sábado 7 de febrero podrás disfrutar de una nueva entrega de Only Friends, el programa de conversación de Mega que combina preguntas con dinámicas entretenidas. 

Y es que este capítulo tendrá como grandes invitadas a Tonka Tomicic, Raquel Argandoña, Claudio Castellón y César Campos, quienes tendrán una íntima entrevista con José Antonio Neme.

Para reaccionar a cada historia, confesión y momento comentado, el periodista Francisco Retamal estará a cargo del react, acompañando al público todas las noches de sábado.

