Una íntima conversación: Sigue EN VIVO el react del capítulo 4 de Only Friends con Francisco Retamal
Este sábado 7 de febrero podrás disfrutar de una nueva entrega de Only Friends, el programa de conversación de Mega que combina preguntas con dinámicas entretenidas.
Y es que este capítulo tendrá como grandes invitadas a Tonka Tomicic, Raquel Argandoña, Claudio Castellón y César Campos, quienes tendrán una íntima entrevista con José Antonio Neme.
Sigue EN VIVO el react de Only Friends
Para reaccionar a cada historia, confesión y momento comentado, el periodista Francisco Retamal estará a cargo del react, acompañando al público todas las noches de sábado.Ir a la siguiente nota
¡No te pierdas el react de Only Friends!
Leer más de