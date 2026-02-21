La Gala de Viña se tiñó de verde: Esta fue la transformación de la alfombra roja en una sostenible

21 feb. 2026 - 19:30 hrs.

Megamedia, Bizarro y la Municipalidad de Viña del Mar buscan que este Festival 2026 tenga un compromiso verde, al regular las emisiones de carbono y gestionar los residuos entre otras actividades planificadas durante el certamen.

Así ocurrió en la reciente Gala, efectuada en el Sporting Club de la Ciudad Jardín, porque la alfombra roja fue rociada con un líquido que absorbe el CO2 del ambiente en una simulación del proceso de fotosíntesis.

Una Gala sostenible

Paola Ferrero, directora de Sostenibilidad de Megamedia, declaró que "Mega es un canal muy comprometido con todas las cosas que tienen un interés nacional y por eso la sostenibilidad está presente acá con diversas acciones".

Mega

"En la Gala tenemos a Photio que es una tremenda innovación, una start-up chilena, reconocida, que está aportando con su nanotecnología y convirtiendo la alfombra roja en pulmones verdes", señaló.

"Hay que apoyar todas las acciones que tengan que ver con el cambio climático, con el medioambiente", cerró Ferrero.

