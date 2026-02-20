La alfombra roja es amigable con el medio ambiente: Esta es la tecnología que usarán en la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 17:21 hrs. | Act. 21 feb. 2026 - 14:40 hrs.

Es sabido que esta edición de la Gala de Viña llega a reafirmar el compromiso de la organización con la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono. Es por eso que hay un invitado secreto que no va a desfilar, sino a transformar y aportar.

La empresa emergente, Photio en alianza con Megamedia Sostenible, transformarán la conocida alfombra roja en un bosque, mediante tecnología que simula el proceso natural de Fotosíntesis y contribuye con la descontaminación ambiental.

Glamour y sostenibilidad

El CEO de la empresa Photio, Matías Moya explicó en qué consiste la tecnología Photio que se utilizará hoy en la "noche cero": "Esta nanotecnología es un líquido con nanopartículas que cuando se incorpora en pintura, recubrimientos u otros materiales, entra en contacto con la luz y simula el proceso de fotosíntesis que realizan las plantas para purificar el aire".

De este modo, no solo la alfombra se convertirá en una especie de Bosque, sino que cada celebridad que desfile sobre ella, cumplirá un rol similar al de un árbol. La finalidad de esta iniciativa es contribuir con el proceso de degradación de los gases de efecto invernadero que contaminan el aire.

Photio es la única tecnología validada a nivel mundial por diferentes universidades y laboratorios del mundo. Rociar un metro cuadrado de alguna superficie con este aditivo nanotecnológico, posee el mismo potencial descontaminante de dos árboles.

