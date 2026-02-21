Vuelve la tradicional Gala Vecinal: Animadores y el jurado del Festival comparten en actividad con los vecinos

21 feb. 2026 - 15:35 hrs.

La municipalidad de Viña del Mar y Mega realizaron esta mañana la tradicional Gala Vecinal, una manera de acercar el Festival a los residentes de la comuna, ad portas de la noche inaugural este domingo 22 de febrero.

El evento se realizó en el Palacio Vergara, al que asistieron la alcaldesa Macarena Ripamonti, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, así como todos los miembros del jurado que evaluarán las competencias folclórica e internacional.

"¡Qué emoción! Estamos felices, presentamos al jurado. Qué linda esta Gala Vecinal, nos recibe la comunidad viñamarina y donde tuvieron la exclusiva de ver al jurado todo junto. Estuvimos revolviéndola con el Rafa", dijo Karen a Meganoticias.

Todos tuvieron una cálida recepción por parte de los vecinos, en especial, los cantantes Matteo Bocelli y Pablo Chill-E, quienes fueron algunos de los más solicitados para fotos y autógrafos.

La opinión de los viñamarinos

La evaluación de la actividad fue positiva porque además de conocer a los rostros del Festival 2026, hubo concursos y premios en la jornada.

"Es una excelente iniciativa de parte del municipio. Yo soy dirigenta municipal de Reñaca Alto y esta es una instancia maravillosa que hacen para acercarnos más", aseguró una de las asistentes.

