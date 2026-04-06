Carlos volverá a escondidas a El Álamo y querrá ver a Karla en el capítulo 125 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 125 de Aguas de Oro, completamente camuflado y rezando por que no lo reconozcan, Carlos (Álvaro Rudolphy) llegará a El Álamo.
El exalcalde del pueblo elegirá la noche para ingresar al lugar y llegará tan lejos que estará a punto de ingresar a la oficina donde está Karla (Carolina Arregui).
Justo en ese momento, Enriqueta saldrá del edificio y dejará a solas a la nueva gobernante, quien ni se imagina la visita que podría tener.
¿Qué pasará con los Soto Pereira?
Por otro lado, un carabinero llegará a la casa de los Soto Pereira y quedarán bastante intrigados, pues se encuentran en medio de un proceso judicial.
El policía tan solo se remitirá a decirle a la familia que al día siguiente los irán a buscar para conducirlos al juzgado y dictarles la sentencia.Ve el capítulo en
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