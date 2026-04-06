Carlos volverá a escondidas a El Álamo y querrá ver a Karla en el capítulo 125 de Aguas de Oro

06 abr. 2026 - 22:20 hrs.

En el avance del capítulo 125 de Aguas de Oro, completamente camuflado y rezando por que no lo reconozcan, Carlos (Álvaro Rudolphy) llegará a El Álamo.

El exalcalde del pueblo elegirá la noche para ingresar al lugar y llegará tan lejos que estará a punto de ingresar a la oficina donde está Karla (Carolina Arregui).

Justo en ese momento, Enriqueta saldrá del edificio y dejará a solas a la nueva gobernante, quien ni se imagina la visita que podría tener.

Aguas de Oro

¿Qué pasará con los Soto Pereira?

Por otro lado, un carabinero llegará a la casa de los Soto Pereira y quedarán bastante intrigados, pues se encuentran en medio de un proceso judicial.

El policía tan solo se remitirá a decirle a la familia que al día siguiente los irán a buscar para conducirlos al juzgado y dictarles la sentencia.