Fue parte de Machos, Fuera de Control y Oro Verde: Muere la actriz chilena Teresa Berrios a los 103 años

24 may. 2026 - 15:22 hrs.

Durante la tarde de este domingo 24 de mayo, se confirmó la muerte de Teresa Berrios, actriz chilena, a los 103 años.

Fue Chile Actores, a través de su cuenta oficial de Instagram, que entregó más detalles sobre el triste deceso de la intérprete nacional.

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra querida compañera, la actriz Teresa Berrios Tapia. Con más de cien años de vida, Teresa fue una de las artistas más longevas de nuestra organización", expresaron.

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¿En qué producciones participó Teresa Berrios?

A lo largo de su extensa y destacada trayectoria en el teatro y la televisión, Teresa Berrios participó en teleseries como Fuera de Control, Machos y Oro Verde.

También, actuó en varios episodios de los programas Mea Culpa y El Día Menos Pensado y fue una de las voces más conocidas del radioteatro.

Conforme a la información entregada por Chile Actores, el funeral se realizará este domingo desde las 16 horas en el Cementerio General.

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