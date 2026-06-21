¿Lloverá en Santiago?: Jaime Leyton revela cuándo podrían regresar las precipitaciones a la capital

21 jun. 2026 - 12:32 hrs.

Este domingo, durante una nueva edición de Meganoticias Siempre Juntos, Jaime Leyton entregó el pronóstico del tiempo y abordó la posibilidad de precipitaciones en Santiago.

En medio del análisis de las condiciones meteorológicas que han marcado este otoño e inicio de invierno, el especialista se refirió al complejo escenario hídrico que enfrenta la zona central del país y anticipó una posible ventana de lluvias para la capital.

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¿Cuándo podría haber lluvia en Santiago?

"Mucha atención porque podría haber antes de que termine el mes de junio o cuando esté terminando. Ahí entre el 30 de junio y el 2 de julio aparece una importante probabilidad de precipitaciones ya en Santiago", señaló.

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Pese a esta chance, Leyton advirtió que el balance del mes seguirá siendo negativo debido a la escasez de lluvias registrada durante las últimas semanas.

Durante el espacio, el periodista Luis Ugalde destacó que, incluso si se concretan estas precipitaciones, junio cerraría con cifras muy por debajo de lo habitual. "Es muy seco", comentó.

En esa misma línea, Leyton detalló la magnitud que afecta actualmente a la Región Metropolitana. "Hoy estamos con un 77% de déficit en Santiago", explicó.

Finalmente, expuso que, "lamentablemente, esto no es solamente la situación de Santiago, sino que es de la zona central y algunas partes del sector sur del país".

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