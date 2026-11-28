28 nov. 2026 - 09:32 hrs.

A los 88 años falleció el destacado actor nacional y dramaturgo Gustavo Meza, reconocido por recibir el Premio Nacional de Artes de la Representación 2007, fundar la escuela de actuación Teatro Imagen y por su amplia trayectoria teatral.

El teatro Ictus y sus dos hijos ratificaron la información, dedicando bellas palabras al artista.

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Despedida de la familia

Gustavo Meza estuvo casado con la también actriz Delfina Guzmán, quien falleció el pasado martes 24 de noviembre.

De esa relación de 10 años, desde 1959 hasta 1969, nacieron sus hijos, Juan Cristóbal y Gonzalo.

Ellos lo despidieron esta madrugada con la misma historia en sus cuentas de Instagram, citando al dramaturgo británico William Shakespeare.

"Buenas noches, dulce príncipe", escribieron citando a Hamlet para darle el último adiós a quien describieron como un "destacado director de teatro chileno, dramaturgo, maestro de generaciones y Premio Nacional de Artes".

En tanto, desde el Teatro Ictus también enviaron un mensaje a su familia. "Un abrazo apretado a sus hijos, Juan Cristóbal y Gonzalo, que acaban de perder a su madre, y a Elsa Poblete, su gran compañera de tantos años".

"Su dirección y estilo inconfundible quedan en nuestra memoria, en los recuerdos amorosos del trabajo en grupo y las anécdotas de las giras por Europa. Que su recuerdo sea máximo en sus estudiantes, amigos y familia", agregaron.

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