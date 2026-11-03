¡Definen su futuro político! Mega 2 transmitirá cobertura especial de las elecciones de Estados Unidos

03 nov. 2026 - 17:00 hrs.

Este martes 3 de noviembre, Estados Unidos vive una nueva jornada electoral con las elecciones de medio término, conocidas como Midterms, un proceso clave para el futuro político del país.

En esta votación se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado. Además, 36 estados elegirán a sus próximos gobernadores.

Los resultados serán determinantes para definir el equilibrio de fuerzas en el Congreso y el escenario político que enfrentará el presidente Donald Trump durante los próximos dos años.

Para conocer los detalles de esta jornada, sus principales resultados y las reacciones que marcarán la elección, Mega 2 realizará una cobertura especial.

La transmisión comenzará este martes a las 18:30 horas, con toda la información de una jornada que mantiene la atención del mundo.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

Todo sobre Mega 2