Benjamín Vicuña se mostró completamente enamorado y publicó romántica foto junto a Anita Espasandin

13 ag. 2025 - 15:30 hrs.

Hace ya varios meses, Benjamín Vicuña mantiene una relación amorosa con Anita Espasandin, una economista argentina.

Fue en el segundo semestre del año pasado que el actor nacional se mostró por primera vez con la mujer y de inmediato comenzaron a circular los rumores sobre un posible vínculo amoroso.

Tan solo unos días pasaron para que el intérprete reconociera que estaba en una relación con la mujer y declaró que "nos conocíamos de antes, pero fue en un viaje de trabajo en París cuando pude conocerla más".

La imagen de Benjamín Vicuña y su pareja

Ahora, Benjamín Vicuña sorprendió publicando una romántica imagen junto a Anita Espasandin, donde posaron abrazados y mirándose a los ojos con bastante complicidad.

Instagram

Con respecto a sus looks, el actor lució un traje negro de dos piezas y un sombrero del mismo color, mientras que ella utilizó un traje blanco y el cabello recogido.

Todo sobre Benjamín Vicuña