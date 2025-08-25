Daniel Valenzuela despide a su hija adolescente en su partida a Canadá: "Una de las pruebas más grandes"

25 ag. 2025 - 13:45 hrs.

Daniel Valenzuela abrió su corazón en un emotivo posteo de Instagram, para despedir a su hija Alondra, quien con apenas 14 años partió a Canadá para estudiar teatro y cine durante seis meses.

Como “una de las pruebas más grandes” catalogó el presentador de TV a este momento. Recordemos que antes había mencionado que, aunque le causaba pena la partida, debía asumir que sus hijos "están creciendo y tienen que hacer su vida”.

Así afronta Daniel Valenzuela esta etapa

En el mensaje publicado en la red social, el también locutor radial lanzó un álbum de fotos de su retoño, colocando como portada una imagen donde ella tenía pocos meses de nacida.

Valenzuela resumió esta etapa en una sola palabra: “Soltar”. Tal como él lo describió, “soltarte a tí mi pequeña partner, mi compañera, mi guerrera, a tí que nos has regalado tanta alegría y tanta nobleza”.

Instagram: @valenzuelatvradio

“No es fácil renunciar a tus abrazos, bromas, apretones, consejos, olorcito, y mucho más. Sé que es por un bien mayor, y de golpe también asumo que has crecido y ya no eres, aunque quisiera, la niñita de las fotos. Hoy comienzas a ser una mujer que es dueña y responsable de sus decisiones”, relató.

El presentador expresó todo su apoyo a este viaje de su hija, que ahora será recibida por una familia de acogida temporal. “Se que cuando regreses estaremos todos esperando con los brazos abiertos a esta nueva Alo, más fuerte, renovada, feliz agradecida y resuelta”.

Finalmente, le pidió a Alondra que se cuidara “muchísimo”, pero que también disfrute, aprenda, crezca y agradezca: "¡Nunca, nunca sueltes a Dios de tu mano! Te amo con el alma”.

Instagram

Todo sobre Daniel Valenzuela