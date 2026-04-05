Este domingo por Mega: ¿Cómo ver EN VIVO el partido entre U.de Chile y U. Católica femenino?

05 abr. 2026 - 10:50 hrs.

El clásico universitario del fútbol femenino marcará un hito este domingo 5 de abril, cuando Universidad de Chile y Universidad Católica se enfrenten en el Estadio Nacional.

El encuentro no solo promete ser uno de los duelos más atractivos de la temporada, sino que además dará inicio a una nueva etapa para la Liga Femenina, con una mayor visibilidad gracias a su transmisión en televisión abierta.

La cobertura contará con la conducción de Gustavo Huerta y los relatos de Marcelo González, quienes estarán a cargo de llevar todos los detalles de este esperado enfrentamiento a los hogares del país.

Mira EN VIVO el partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica femenino

La transmisión del enfrentamiento entre Universidad de Chile y Universidad Católica femenino comenzará a partir de las 14:30 horas.

Podrás disfrutar de este partido a través de la señal de aire de Mega y la plataforma Mega Go.

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