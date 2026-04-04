Stefan Kramer cuenta qué famoso le pidió que no lo imitara en Detrás de la Quinta

04 abr. 2026 - 00:45 hrs.

En los mejores momentos de Detrás de la Quinta, Jorge Alís le preguntó a Stefan Kramer si existe algún famoso que le haya prohibido imitarlo.

Ante esto, el artista respondió sin tapujos: "Sí. Uno tiene la vida con los famosos, pero yo tengo la vida con mi entorno".

Lo más visto de Detrás de la Quinta 1 Detrás de la Quinta: El lado oculto del Festival de Viña llega a Mega este sábado 5 de abril

¿A qué famoso tiene prohibido imitar?

Tras esto, Kramer reveló que la persona que se molestó con su imitación fue el director de teatro Pato Pimienta, aunque en un contexto de amistad.

Detrás de la Quinta / Mega

"Bueno, voy a contar una incidencia porque me cae bien y no le va a molestar, pero una vez estamos con el Pato Pimienta en mi casa", comenzó diciendo, imitando a su amigo.

"Yo lo imitaba y le digo ¿Te molesta que te huev..?", a lo que Pato Pimienta respondió "Sí", sacando carcajadas en el estudio.

Todo sobre Detrás de la Quinta