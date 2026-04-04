"Es entretenido imaginarlo": Stefan Kramer y la internacionalización de su carrera

04 abr. 2026 - 23:50 hrs.

En los mejores momentos de Detrás de la Quinta, Stefan Kramer abordó el proceso de internacionalización de su carrera.

Durante la entrevista, Jorge Alís le consultó al imitador si sentía que había tocado techo en Chile, recordando su paso por el programa Don Francisco Te Invita de la cadena Telemundo.

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Stefan Kramer y la internacionalización de su carrera

"Yo creo que de repente hay una expectativa sobre lo que uno hace, que eso también puede influir en que irse afuera y ver algo sin ese back up es entretenido imaginarlo", señaló.

Detrás de la Quinta / Mega

Al ser consultado sobre si hablaba inglés, Kramer respondió imitando a Luis Jara: "No hablo inglés. Yo la verdad es que tengo ese problema, una vez mejoré, pero siempre va a estar la inquietud de que aunque hable perfectamente very well, siempre va a estar esa hue.. presente".

Finalmente, el imitador reflexionó sobre lo que significa presentarse ante un público extranjero. "Es un desafío, pero yo creo que el hecho ya de actuar a unos argentinos o mexicanos es algo que me imagino debe ser entretenido, porque pones a prueba también tus años de espectáculo", cerró.

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