Stefan Kramer responde si Viña 2026 es un fin de ciclo en su carrera: "Yo gané una confianza que necesitaba"

04 abr. 2026 - 23:40 hrs.

En los mejores momentos de Detrás de la Quinta, Stefan Kramer repasó los momentos más destacados de su rutina en el Festival de Viña 2026, mientras que también revisó parte de su trayectoria.

En este contexto, Jorge Alís le consultó al imitador si esta última presentación en la Quinta Vergara marcaba un fin de ciclo en su carrera.

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Stefan Kramer responde si Viña 2026 es un fin de ciclo

"Efectivamente puede haber sido un cierre de ciclo y abrir otro con menos miedo a explorar, con atreverme cien por cien a hacer todos los proyectos que he dejado medio en standby", comenzó diciendo.

Detrás de la Quinta / Mega

Tras esto, Kramer aseguró estar muy contento con esta nueva etapa profesional y adelantó que tiene interesantes proyectos a futuro.

"Yo gané una confianza que necesitaba y justo, más encima, aparecen muchos proyectos escritos que hoy día los veo y me hacen más sentido aún", manifestó.

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