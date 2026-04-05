Hija de Marcelo Ríos toma drástica decisión que cambiará su vida: Estas son sus nuevas metas

05 abr. 2026 - 13:10 hrs.

La hija de Marcelo Ríos y Paula Pavic, Isidora Ríos, tomó una drástica decisión que marca un giro en su vida personal y profesional.

La joven decidió dejar Estados Unidos para instalarse en Santiago, en una etapa en la que busca mayor estabilidad y cercanía con su entorno.

"Yo me quedo en Chile a vivir con mi papá. Quiero entrar a la universidad acá. Me gusta más el ambiente. Está toda mi familia, mis amigos, mi pololo, todos están acá", afirmó a través de una entrevista con LUN.

Los nuevos objetivos de Isidora Ríos en Chile

En este nuevo escenario, Isidora ya tiene claro uno de sus principales objetivos: ingresar a la universidad para estudiar finanzas.

"Terminé el colegio, porque hice dos años en uno, online, así que entro con 17 recién cumplidos a estudiar finanzas en la Universidad del Desarrollo", explicó sobre sus próximos pasos académicos.

Sin embargo, sus aspiraciones no se limitan solo al ámbito académico. "Me gustaría modelar", expresó al citado medio, agregando que en nuestro país se siente más segura de hacer cosas.

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