Con un cercano y divertido video: Madre de Daniela Nicolás modela los productos de belleza de sus hijas

21 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Con humor y ese toque original que las caracteriza, Daniela Nicolás y su hermana, Francisca, evidenciaron la eficacia que tiene el primer de su línea de maquillaje, al probarlo directamente en una piel madura: la de su madre.

"Es tan bueno que le pedimos a nuestra mamá que fuera nuestra modelo para mostrarles los resultados increíbles que tiene al aplicarlo", expresó la artista en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

Mamá de Daniela Nicolás como modelo

Desde el inicio, la dinámica estuvo llena de risas, cuando la madre de la actriz pidió que no se burlaran de ella. Luego, siguiendo las instrucciones de su hija, alzó las cejas para evidenciar las marcas de expresión en su rostro.

Instagram @danielanicolas

En ese momento, Daniela le untó un poco de producto solo en un lado de la frente y expresó: "Miren cómo luce sin primer y con primer. Impresionante".

Sin embargo, el momento tomó un giro cómico cuando, al intentar señalar la zona donde se aplicó el cosmético, la actriz casi toca el ojo de su progenitora. "Me metió el dedo en el ojo, lo que me faltaba", dijo la afectada con un tono serio que solo provocó más risas entre sus hijas.

Más allá del incidente, el video logró su objetivo principal al destacar la versatilidad del producto de Nicolás, de manera cercana y jocosa.

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