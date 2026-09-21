Diego Muñoz y Fernanda Finsterbusch dan detalles de la relación de Luciano y Bárbara en Prohibida Obsesión

21 sept. 2026 - 18:15 hrs.

Estamos a una semana del gran estreno de Prohibida Obsesión el próximo lunes 28 de septiembre, por lo que sus protagonistas ya están encendiendo la pantalla de Mega.

Precisamente, Diego Muñoz dará vida a Luciano, un hombre de 50 años que cree que su vida está completamente resuelta, feliz y con una familia que lo ama.

Sin embargo, todo cambiará una noche cuando, por los azares del destino, conocerá a Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven que dará vuelta al esquema de vida de Luciano.

Diego Muñoz y Fernanda Finsterbusch adelante Prohibida Obsesión

Ambos actores llegaron a La Hora de Jugar, donde conversaron con Begoña Basauri, Joaquín Méndez y Francisco Puelles sobre lo que se aproxima a la pantalla de Mega en estos días.

"Es super lindo interpretar esta historia, poder llevarla a la pantalla chica, poder armar este ferrocarril que, no sé, hice un personaje hace muy poquito, que representaba como el alcoholismo en todas las áreas, todo, y ahora es la infidelidad", comentó en un principio.

En esa línea, añadió que "todas las preguntas se van a ir respondiendo, nos van a ir acompañando a estos personajes en este camino que, bueno, además tiene hartos ingredientes más".

La Hora de Jugar / MEGA

Más adelante, Joaquín Méndez preguntó si Luciano pasó por esto antes o era la primera vez que era infiel. "Es un personaje que jamás esperó caer en algo así y él trató de no caer, y él desea enormemente desaparecerme de su vida; fue un gran error", contestó Fernanda.

De igual forma, Diego cerró diciendo que "no es algo habitual en Luciano".

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