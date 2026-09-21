"No me arrepiento": Nico Yunge publica sincero video hablando de sus adicciones y problemas personales

21 sept. 2026 - 16:40 hrs.

El exchico reality Nico Yunge sorprendió a todos al subir un video a sus redes sociales donde se sinceró sobre su estado de salud actual, así como su vida con las adicciones.

Precisamente, Nico se hizo conocido en nuestro país por su aparición en programas de telerrealidad y posteriormente siendo un personaje habitual de la farándula nacional.

Sin embargo, a raíz de distintas situaciones, tomó sus maletas y emprendió vuelo a Londres, donde se estableció para dar inicio a una nueva vida, alejado del espectáculo chileno.

El sincero video de Nico Yunge

"Hoy cumplo 34 años, pasé la edad de Cristo. No sé qué significa, pero tengo muchas dudas, lo que creo que es normal. Les quiero decir que he sido de todo en mi vida, he trabajado con el más rico y con el más pobre", dijo en un comienzo Yunge.

Enseguida, el cumpleañero comentó que "me he enfiestado, me he drogado, he tenido adicciones. La comida ha sido la peor; tengo estrías, tengo pechugas, me he tratado de tapar la guata. Pero aquí estoy sin filtros, sin maquillaje, sin nada. Tratando de decirles que no me arrepiento de nada".

En esa línea, Nico recordó todas aquellas situaciones en las que ha recibido distintos tipos de abuso, pero sigue en pie y adelante. "Muestro mis imperfecciones, quién soy de verdad, porque en el fondo del corazón sé que no le he hecho mal a nadie, no me arrepiento del ser humano que soy", expresó.

"Quiero decirles que, aunque cuesta, tenemos que aprender a valorarnos más. Uno puede crear su propia familia, sus propios círculos y su propia suerte. No se rindan y no dejen que los tiren para abajo", cerró Nico, en un video donde aprovechó de auto celebrarse.

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