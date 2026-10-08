Magdalena Müller será la primera invitada: Mira cómo ver el estreno de Dale Color! con Euge Lemos por Mega 2

08 oct. 2026 - 16:00 hrs.

Este viernes, desde las 16:00 horas por Mega 2, Euge Lemos regresa con una nueva temporada de Dale Color!, y lo hace con una invitada de lujo: la destacada actriz Magdalena Müller.

En este primer capítulo, Müller repasará distintos momentos de su vida y trayectoria, desde sus comienzos como actriz infantil hasta su consolidada carrera en las teleseries de Mega.

La actriz también hablará sobre su relación con la moda y recordará cómo era vestirse y enfrentarse a las cámaras durante sus primeros años en televisión.

Será una conversación para conocer una faceta más personal de Magdalena Müller, recorrer su historia y descubrir cómo ha cambiado su estilo y su mirada a lo largo de los años.

La cita es este viernes a las 16:00 horas por Mega 2. ¡No te pierdas el regreso de Dale Color! junto a Euge Lemos y Magdalena Müller!

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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