"Estamos felices": Afife Docmac llega con el nuevo programa Estar Bien en Mega 2

27 oct. 2026 - 14:15 hrs.

Con mucho entusiasmo, Afife Docmac prepara el estreno de Estar Bien, el nuevo programa de Mega 2 que busca acompañar a la audiencia con contenidos vinculados al bienestar, la salud y una mejor calidad de vida. El programa debutará este viernes 30 de octubre, a las 13:00 horas, por las pantallas de Mega 2.

En colaboración con Radio Romántica, Estar Bien ofrece conversaciones de calidad junto a reconocidos invitados y especialistas de distintas áreas vinculadas al bienestar y la calidad de vida.

“Estamos nerviosos con el equipo para este estreno de Estar Bien, estamos felices y contentos pidiendo que salga todo lindo”, comentó Afife, quien se mostró emocionada por esta nueva etapa junto a su equipo.

La conductora también destacó la oportunidad de llegar a distintas personas a través de la pantalla: “Estamos orgullosos de poder tener esta tremenda vitrina para seguir compartiendo con ustedes a lo largo de todo Chile”.

Con este nuevo espacio, Afife Docmac suma una propuesta enfocada en entregar contenidos y conversaciones para acompañar a las familias y promover el bienestar desde distintas perspectivas.

“Un beso y acompáñenos”, invitó Afife, haciendo un llamado a ser parte de este estreno.

La invitación es para este viernes 30 de octubre, a las 13:00 horas, por Mega 2, cuando Estar Bien comience una nueva etapa junto a sus espectadores, con conversaciones y contenidos pensados para promover el bienestar y una mejor calidad de vida.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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