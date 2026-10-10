¡Lo llevó a la justicia! Alexítico presenta querella en contra de Leo Rey exigiendo pena de cárcel

10 oct. 2026 - 11:00 hrs.

Una nueva disputa judicial enfrenta a Alexis Morales, conocido como Alexítico, fundador de la banda de cumbia La Noche, y su excompañero Leo Rey.

El músico presentó una querella por el presunto delito de injurias graves con publicidad, a raíz de declaraciones realizadas por el cantante en el programa de YouTube, La Junta. La acción legal fue ingresada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

¿Por qué Alexítico presentó la querella?

Durante una dinámica del espacio conducido por Julio César Rodríguez, el animador le preguntó a Leo Rey si existía alguna posibilidad de reconciliación con Alexítico. El cantante respondió con una frase de connotación sexual que la defensa del músico considera ofensiva y humillante.

Según el documento judicial, la defensa solicita una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, además de una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a cerca de $1,5 millones. Los abogados sostienen que las expresiones buscan menoscabar la honra y dignidad de Morales, y acusan que los episodios de hostilidad entre ambos artistas se arrastrarían desde hace al menos diez años.

La querella también menciona otras polémicas declaraciones de Leo Rey, entre ellas comentarios realizados en el programa Podemos Hablar y una intervención durante la transmisión de La Gran Fonda de Chile, donde lanzó una frase dirigida a su antiguo compañero.

De acuerdo con el escrito, Alexítico habría recibido burlas y memes en redes sociales, además de amenazas de muerte contra él y su familia, las que asegura haber denunciado ante la justicia.

Con esta acción, el prolongado conflicto entre los músicos suma un nuevo capítulo en los tribunales. Por ahora, las acusaciones forman parte de los antecedentes presentados por la defensa de Alexítico y corresponderá a la justicia evaluar los hechos. La querella, además, no se dirige contra Julio César Rodríguez, cuyo papel en la entrevista es mencionado en el documento, pero respecto de quien Morales decidió no presentar acciones legales.

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