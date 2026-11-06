"Podría cumplir uno de mis sueños": Así fue el emotivo discurso de Don Francisco en el inicio de la Teletón

06 nov. 2026 - 22:22 hrs.

Este viernes 6 de noviembre comenzó la Teletón 2026, la cruzada solidaria que reúne al país para apoyar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora.

Como es tradición, Don Francisco fue el encargado de dar inicio a la jornada con un emotivo discurso, en el que recordó los orígenes de la fundación y la importancia de mantener vivo este proyecto solidario.

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"Me gustaría mucho estar el próximo año y si puedo más, el siguiente muchísimo mejor, porque podría cumplir uno de mis sueños, acompañar esta campaña por medio siglo, me faltan solo dos Teletón", expresó el animador.

Durante su intervención, el animador también destacó la aprobación del Congreso Nacional al proyecto de ley que establece oficialmente el primer sábado de noviembre como el Día Nacional de la Teletón y el domingo siguiente como el Día Nacional del Encuentro Familiar.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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