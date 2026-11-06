Una cifra millonaria: Esta fue la primera donación de la Teletón 2026

06 nov. 2026 - 22:49 hrs.

Este viernes por la noche comenzó la Teletón 2026, la cruzada solidaria que busca promover la rehabilitación integral y la inclusión social de niños, niñas y jóvenes.

Tras la presentación de los Embajadores Regionales, representantes de la comunidad de Pichidegua subieron al escenario del Teatro Teletón para entregar la primera donación de esta edición.

Tras unas palabras de agradecimiento por el apoyo, entregaron el aporte cuyo monto alcanzó los $60.000.000.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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