Con todos coreando "Cómo te va mi amor": Revive la presentación de Pandora en Teletón 2026

06 nov. 2026 - 23:10 hrs.

Este viernes 7 de noviembre comenzó la Teletón 2026, la cruzada solidaria que reúne al país para apoyar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora.

Tras la presentación del primer caso y la entrega de la primera donación, el escenario del Teatro Teletón recibió el primer espectáculo musical de la jornada.

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Se trató de Pandora, el reconocido grupo mexicano de balada pop, que hizo cantar al público con dos de sus grandes éxitos: "Solo él y yo" y "Cómo te va mi amor".

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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