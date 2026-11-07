Con millonarias donaciones: Marianne Schmidt realizó el primer despacho en vivo desde Elqui para Teletón

07 nov. 2026 - 00:41 hrs.

Este viernes 6 de noviembre comenzó la Teletón 2026, una nueva jornada solidaria enfocada en promover la rehabilitación y la inclusión.

Cerca de las 00:30 horas de este sábado, la periodista de Mega Marianne Schmidt realizó el primer despacho en vivo desde la provincia de Elqui en toda la historia de la Teletón.

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En específico, "La Gringa" se trasladó hasta la comuna de Paihuano, donde recopiló diversas donaciones realizadas por personas y empresas de la zona.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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