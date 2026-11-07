Bautizado como "Ronny Dance": Robot sorprende al Teatro Teletón bailando axé

07 nov. 2026 - 01:51 hrs.

Este 7 de noviembre comenzó la Teletón 2026, la cruzada solidaria que reúne a los chilenos para apoyar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora.

Cerca de la 1:30 horas de este sábado, José Miguel Viñuela invitó a Pops a liderar un nuevo baile de axé en el escenario del Teatro Teletón.

Sin embargo, en medio de la presentación apareció un robot humanoide que también se sumó a la fiesta y sorprendió al público con diversos pasos de baile.

La inesperada aparición del aparato llamó la atención de los presentes y llevó a José Miguel Viñuela a bautizarlo como "Ronny Dance", en alusión al recordado integrante de Mekano, Ronny Munizaga.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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