¿Cuánto llevamos?: Este fue el primer cómputo de la Teletón 2026
La Teletón 2026 sigue con su jornada solidaria. Este sábado continúa la campaña que busca reunir los aportes necesarios para continuar con la rehabilitación de miles de pacientes.
A eso de las 00:47, el animador Don Francisco anunció el primer cómputo de la noche, que alcanzó los $5.380.927.234.
¿Cuál es la meta de este 2026?
Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.
En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.
¿Cómo donar?
Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:
Nombre: Fundación Teletón.
RUT: 71.238.300-3.
Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
Email: miaporte@teleton.cl.
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