El Perro Chocolo y sus amigos hicieron bailar a los niños y niñas en Teletón 2026

07 nov. 2026 - 08:40 hrs.

Abriendo el bloque mañanero, el querido Perro Chocolo encendió los ánimos y nos hizo bailar a todos con los mejores éxitos que tiene, motivando a todos para seguir donando en la Teletón 2026.

Y es que cerca de las 8:10 horas de la mañana, el Perro Chocolo salió al escenario del Teatro Teletón con todos sus amigos, desatando la euforia entre los niños.

Con una actuación de poco más de seis minutos, Perro Chocolo se llevó el "Corazón de la Teletón" y todo el cariño del público.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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