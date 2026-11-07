Marraquetas, té y dulces: El tradicional desayuno de Don Francisco con el "familión Carrasco" en Teletón 2026

07 nov. 2026 - 09:20 hrs.

Esta mañana, Don Francisco llegó hasta Pudahuel, específicamente al barrio San Daniel donde tomó el tradicional desayuno con el "familión Carrasco".

Y es que esta numerosa familia de Pudahuel está conformada por 9 hermanos, 30 hijos, 60 nietos y 7 bisnietos, hecho que sorprendió bastante a Don Francisco, quien, acompañado por Juan Pablo Queraltó, se sentó en la mesa para compartir con ellos y conocer sus historias.

La idea de este desayuno es promover que las familias vuelvan a reunirse en torno a una mesa y que nos juntemos todos, dejando de lados las distancias.

Asimismo, Eduardo, miembro del clan familiar, fue sorprendido con la presencia de Kanela, vocalista de Noche de Brujas, en su hogar, momento en el que cantaron al unísono.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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