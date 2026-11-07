¡De Argentina a la Teletón 2026! Alejo Igoa realizó una presentación que causó furor en los jóvenes

07 nov. 2026 - 12:50 hrs.

El exitoso creador de contenido Alejo Igoa, quien saltó a la fama en 2014 con sus videos en redes sociales, llegó hasta el escenario de la Teletón 2026 para presentar su show.

Y es que Alejo es el dueño del canal de entretención con más suscriptores de YouTube, lo que le permitió adjudicarse un Guinness World Record por tamaña hazaña.

En su paso por Teletón 2026, Alejo interactuó con sus seguidores e incluso invitó a dos afortunados a ser parte de sus dinámicas, demostrando algo de lo que presenta en su show.

Lo más visto de Teletón 1 CPC hace histórica donación de $ 5 mil millones de pesos a la Teletón

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

Todo sobre Teletón