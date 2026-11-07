"Todo cansancio vale la pena": La profunda emoción de Lorena, la tiktoker de gemelas en la Teletón 2026

07 nov. 2026 - 13:15 hrs.

Este sábado conocimos la historia de Lorena Parra, una profesora de biología de Talcahuano que se convirtió en tiktoker tras subir distintos videos de su vida como madre de gemelas.

Tal como lo dice su nombre de TikTok, @mamadegemelaschile, Lorena y pareja Jacob eran padres de una joven y decidieron tener otra más, pero resultó que salieron dos. Sin embargo, una de las niñas venía de menor tamaño, lo que puede ocasionar daño cerebral y, eventualmente, problemas motores.

"Con el tiempo, la Cata empezó a sostener su cabeza y la Magda no, no tenía control de tronco... Empezó a tener retraso de desarrollo y empezó la pena, la tristeza, el miedo", expresó.

La mamá de gemelas que emociona a Chile

En medio de este proceso, Lorena confesó que TikTok se convirtió en una forma de desahogo de todo lo que estaban pasando y mostrar la familia atípica que eran.

Y es que los días de Lorena y Jaco no paran, por lo que en distintos espacios de tiempo que quedan, ella aprovecha para grabar videos y mostrar lo que realiza durante sus jornadas.

"Ser papás cuidadores es un mundo. Aprendemos a vivir con inseguridad, con temor, con tristeza, que estamos cansados, que tenemos millones de problemas que resolver, pero con tal de ver a nuestras niñas felices, todo cansancio vale completamente la pena", afirmó Lorena.

Asimismo, recalcó que Catalina es como una miniterapeuta para su hermana, quien la motiva a seguir adelante con sus ejercicios. Al mismo tiempo que Magda es un ejemplo para sus amigos.

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