El romanticismo trasandino: Revisa la esperada presentación de Luciano Pereyra en Teletón 2026

07 nov. 2026 - 14:30 hrs.

Cerca de las 14:00 horas, el cantante argentino Luciano Pereyra se subió al escenario de la Teletón 2026 para dar comienzo a un nuevo bloque conocido como la tardetón.

Fue así como el artista trasandino interpretó alguno de sus éxitos más conocidos como "Si no es contigo" y "Como tú".

"Gracias a toda la gente presente, a todo Chile unido, muchas gracias", dijo el argentino en medio de su presentación

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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