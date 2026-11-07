El romanticismo trasandino: Revisa la esperada presentación de Luciano Pereyra en Teletón 2026
Cerca de las 14:00 horas, el cantante argentino Luciano Pereyra se subió al escenario de la Teletón 2026 para dar comienzo a un nuevo bloque conocido como la tardetón.
Fue así como el artista trasandino interpretó alguno de sus éxitos más conocidos como "Si no es contigo" y "Como tú".
"Gracias a toda la gente presente, a todo Chile unido, muchas gracias", dijo el argentino en medio de su presentación
¿Cuál es la meta de este 2026?
Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.
En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.
¿Cómo donar?
Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:
Nombre: Fundación Teletón.
RUT: 71.238.300-3.
Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
Email: miaporte@teleton.cl.
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