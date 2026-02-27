Paulo Londra triunfa en el Festival de Viña 2026 y se lleva Gaviota de Plata y Oro

27 feb. 2026 - 23:04 hrs.

Paulo Londra fue el encargado de inaugurar la última noche del Festival de Viña 2026.

El artista urbano concretó su esperado debut en el escenario de la Quinta Vergara, donde repasó sus mayores éxitos y encendió al público desde los primeros minutos de su presentación.

Paulo Londra recibe la Gaviota de Plata y Oro

Tras un show cargado de energía y coreado por sus fanáticos, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda subieron al escenario para entregarle la Gaviota de Plata y Oro a Paulo Londra, reconocimiento que fue ampliamente aplaudido por el público presente.

Festival de Viña

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Viernes 27 de febrero