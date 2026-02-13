Donde Lady Gaga grabó famoso videoclip: Karen y Rafa conocieron la terrorífica Isla de las Muñecas

13 feb. 2026 - 23:24 hrs.

En una nueva aventura en Camino a Viña, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda visitaron uno de los lugares más inquietantes de México: la famosa Isla de las Muñecas, escenario que incluso fue utilizado para grabar un videoclip de Lady Gaga.

Entre árboles torcidos y cientos de muñecas colgadas, los animadores recorrieron el lugar con evidente asombro. Durante su visita, el guía del lugar les explicó el origen de la leyenda. Don Julián, un campesino que vivía en la zona, comenzó a colgar muñecas en los árboles tras asegurar que escuchaba lamentos y voces del espíritu de una joven que se había ahogado en el lugar.

"Cuando él salía al mercado a vender sus verduras, recolectaba las muñecas y las empezaba a colocar alrededor de su cabaña, en los árboles, alambres, colgadas. Cuando él estuvo en vida, recolectó alrededor de 1000 muñecas. Ahora, actualmente, hay más de 4500 muñecas", relató.

Camino a Viña / Mega

Un lugar marcado por la leyenda

La historia tomó un giro aún más inquietante cuando supieron que Don Julián murió 50 años después en el mismo sitio donde, según la tradición, se había ahogado la joven.

El recorrido también incluyó un dato que sorprendió a los animadores. "El videoclip de la canción 'Death Dance', interpretada por la cantautora estadounidense Lady Gaga y dirigido por el cineasta Tim Burton, fue grabado íntegramente en la Isla de las Muñecas", leyó Karen en un cartel del sitio.

