"Estaba en una pesadilla": Bacilos cuenta su inesperado problema en Viña 2025
En un nuevo capítulo de Camino a Viña, la banda Bacilos recordó el inesperado problema técnico que enfrentó durante su presentación en el Festival de Viña 2025, justo en el arranque del show.
Según relató Jorge Villamizar, el inconveniente con los micrófonos los tomó completamente por sorpresa, en un momento donde cada segundo sobre el escenario es clave.
"Yo pensé que estaba en una pesadilla. Y salí y no hay micro. ¿Y qué hacemos?", contó entre risas.
Un inicio de show lleno de tensión
André Lopes explicó que la introducción de la canción ya estaba terminando cuando se dieron cuenta del problema. "Me miraba a mí, yo le miraba a él, y la introducción de la canción está acabando, hay que cantar ya".
En la misma línea, Villamizar agregó: "Y yo les juro que yo pensaba: despiértate, Jorge, despiértate, que este es un sueño", relató.
Finalmente, Bacilos y la producción del festival lograron solucionar el problema sin que el público se diera cuenta.
