Pastor Rocha revelará detalles de su exitosa rutina en Viña 2026 en el próximo capítulo de Detrás de la Quinta

08 mar. 2026 - 00:40 hrs.

En el próximo capítulo de Detrás de la Quinta, Jorge Alís recibirá al comediante Pastor Rocha, quien recientemente triunfó en el Festival de Viña 2026.

Santiago Endara, nombre real del humorista, llegará al programa para revivir su exitosa rutina que lo llevó a conseguir las Gaviotas de Plata y Oro.

Durante su visita al espacio, Rocha repasará episodios de su vida y abordará diversas experiencias que han marcado su camino.

Así que no lo olvides: el próximo sábado 14 de marzo se emitirá un nuevo capítulo de Detrás de la Quinta con Pastor Rocha.

