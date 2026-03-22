"¿Cómo es posible este suceso?": Esteban Düch llega a Detrás de la Quinta tras su éxito en Viña 2026

22 mar. 2026 - 06:04 hrs.

En el próximo capítulo de Detrás de la Quinta, Jorge Alís recibirá al humorista Esteban Düch, quien recientemente triunfó en el Festival de Viña 2026.

Esteban se ganó el cariño del público con su rutina sobre lo que es ser venezolano en Chile, y llegará hasta el set de Detrás de la Quinta para hablar sobre todos los detalles que tuvo su presentación en la Quinta Vergara.

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Durante su visita al espacio, Esteban repasará episodios de su vida y abordará diversas experiencias que han marcado su camino.

Así que no lo olvides: el próximo sábado 28 de marzo se emitirá un nuevo capítulo de Detrás de la Quinta con Esteban Düch.

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